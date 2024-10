Daniela Santanchè, oggi udienza preliminare del caso Visibilia

La ministra del Turismo è accusata di truffa aggravata all'Inps insieme al compagno Dimitri Kunz, a Paolo Giuseppe Concordia e alle due società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria. Secondo l’accusa avrebbero chiesto e ottenuto “indebitamente” la cassa integrazione per 13 dipendenti e “dichiarato falsamente” che i lavoratori fossero in cassa “a zero ore” quando invece svolgevano le “proprie mansioni” da remoto

Le accuse

Lo scorso 22 marzo era arrivata la notizia della chiusura delle indagini su questo filone del caso Visibilia, poi il 3 maggio la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Santanchè, Kunz, Paolo Giuseppe Concordia, collaboratore esterno con funzioni di gestione del personale di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, e le due stesse società. Secondo l’accusa, avrebbero chiesto e ottenuto “indebitamente” la cassa integrazione per 13 dipendenti. A tutti e tre viene contestato di aver “dichiarato falsamente” che i lavoratori fossero in cassa “a zero ore” quando invece svolgevano le “proprie mansioni” da remoto. Poi ci sono le integrazioni che sarebbero state corrisposte per bilanciare le minori entrate della Cig rispetto allo stipendio: una “differenza”, scrivono i pm, che sarebbe stata corrisposta con “finti rimborsi per “note spese”.