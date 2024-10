Influencer Michelle Comi lancia raccolta fondi per rifarsi seno

"Salve sudditi da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno. Donate per contribuire anche voi all'intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso". Con queste parole la torinese Michelle Comi, influencer molto attiva e seguita su Onlyfans, ha lanciato la sua campagna di raccolta fondi per rifarsi il seno.

Sulle due diverse piattaforme social ha lanciato lo slogan "Contribuisci all'aumento del seno della tua principessa" per chiedere ai suoi follower di finanziare l'intervento di chirurgia plastica.