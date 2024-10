Incendio a Genova per incidente tra tir sulla A26, riaperto tratto

Secondo una prima ricostruzione uno dei tir che viaggiava in direzione sud ha invaso la carreggiata opposta e ha preso fuoco dopo essersi scontrato con un altro mezzo pesante

Questa mattina, verso le 4, secondo quanto comunica Aspi, sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto il tratto compreso tra Masone e il bivio con l'A10 Genova-Savona in direzione Genova Voltri, precedentemente chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto ieri sera che ha coinvolto mezzi pesanti, causando un incendio e tre feriti. Alle 8,45 circa è stato riaperto anche il tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione nord, verso Gravellona Toce, precedentemente chiuso a causa dello scontro.