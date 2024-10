L’azienda che fa saponi vegetali con le materie prime della Sicilia

L'idea di due amici, Vincenzo Runza e Corrado Avarino, è arrivata per un'esigenza personale. Prima gli esperimenti e poi il salto: una storia nata in un garage per poi diventare un laboratorio cosmetico professionale

Gli ingredienti più utilizzati sono olio d’oliva e Pala di Ficodinda, entrambi di origine vegetali e rappresentative dell’isola attraverso le alte proprietà nutritive per la pelle. L'idea dei due artigiani, infatti, è quella di restare in Sicilia e realizzare tutto in maniera artigianale, con le materie prime che offre loro la terra natia.

Comincia tutto per un'esigenza personale, a causa della follicolite post rasatura (arrossamento o eritema della pelle in seguito alla rasatura): "Quel momento di relax e attenzione quotidiana – ha dichiarato Vincenzo - stava diventando un fastidio", e così è arrivata la prima produzione amatoriale.

A Pachino, in Sicilia, c'è un piccolo laboratorio artigianale gestito da due amici, Vincenzo Runza e Corrado Avarino, che si sta ritagliando il suo spazio nel mondo della rasatura tradizionale e del man style grazie a una linea di prodotti in particolare: dei saponi da barba vegetali di loro invenzione.

Il salto di qualità

"Nel mondo della rasatura – hanno affermato i due – i saponi da barba di origine vegetale non sono visti di buon occhio. Non proteggono e smontano, soprattutto se contengono olio d’oliva. Abbiamo dimostrato il contrario. La conferma è arrivata da uno dei maestri della rasatura tradizionale, anche lui molto scettico nei confronti dei nostri saponi, Vincenzo Scapicchio, incontrato alla nostra all’International Barber Convention organizzata da Fabio Pelligrino a Pomezia. Poi la telefonata dopo averli testati e la frase più bella che avremmo mai potuto sentire: "Fantastico, non smonta. Avete creato un ottimo prodotto".

A gennaio 2023 comincia la partnership con l’Accademia Scapicchio, l’unica accademia al mondo di affilatura rasoio e rasatura old style, con sede in Italia (Bovino), Francia e Belgio e con oltre 200 anni di storia. Non solo: dalla collaborazione degli Scapicchio al Cosmoprof a Bologna e, a breve, la partecipazione a Aestetica a Napoli (dal 9 all'11 novembre), su Vincenzo, Corrado e il loro laboratorio artigianale ha puntato anche il giovane barbiere romano Daniele Maullo (oltre 14mila utenti iscritti al suo canale youtube tra professionisti e appassionati, 2,3 milioni di follower su tik tok e 71,3 mila su Instagram) che ha scelto Saponificio Pachys per la prima puntata del suo Figaro tour, il format pensato per raccontare la storia dei barbieri più grandi d'Italia e d’Europa, tra cui anche quella di Franco Alfonzo, barbiere personale del presidente della Repubblica Mattarella.