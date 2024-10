Maltempo, domani allerta meteo rossa in Liguria e arancione in Toscana

Quella di domani rischia di essere un'altra giornata all'insegna del maltempo per le regioni italiane, in particolare per Liguria e Toscana. L'allerta gialla per temporali sul centro-levante della Liguria dalle 22 di stasera diventerà arancione per temporali (il massimo grado) e dalle 24 nel Ponente scatterà l'allerta gialla, sempre per temporali. Dalle 12 di domani, martedì 8 ottobre l'allerta diventerà rossa sui bacini grandi del Levante ligure. Già ora la fase di intenso maltempo che si sta avvicinando alla Liguria ha iniziato a portare piogge deboli, ma costanti, su buona parte del nostro territorio regionale. Le precipitazioni più forti sono attese a partire da questa notte e andranno avanti fino a martedì sera, prima di una tregua umida mercoledì e del nuovo passaggio perturbato di giovedì, legato all'arrivo dell'attuale uragano Kirk che raggiungerà l'Europa interessando marginalmente anche il Nord Italia.