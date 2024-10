Oggi funerali di Lucia Salcone, morta nel Foggiano. Indagato il marito

Si svolgeranno nella cattedrale di San Severo le esequie della 47enne deceduta in un incidente nel quale è rimasto ferito anche il marito, indagato per omicidio volontario. Proseguono le indagini: dall’autopsia segni di una ferita alla testa

Si svolgeranno oggi, sabato 5 ottobre, nella cattedrale di San Severo, nel Foggiano, i funerali di Lucia Salcone, la 47enne morta il 27 settembre scorso in un incidente sulla strada provinciale 13, per Castelnuovo della Daunia. Nell'incidente è rimasto ferito il marito della donna, Ciro Caliendo, un imprenditore agricolo che è stato indagato con l'accusa di omicidio volontario : gli inquirenti hanno il sospetto che l'incidente sia stato una messinscena dell'uomo.

L'autopsia ha rilevato una ferita alla testa

Durante l'autopsia sul corpo della donna, che si è svolta ieri, sarebbe emerso che la vittima aveva una ferita alla testa. I medici però non sono riusciti a chiarire se sia stata provocata dall'incidente o in un momento precedente al sinistro. Per questo sono stati disposti ulteriori esami.