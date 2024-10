Quando si dice "auguri e figli maschi". L'espressione, ormai desueta, l'ha presa sul serio un papà di Farra di Soligo (Treviso) che, per annunciare la nascita del figlio Ettore, ha ridipinto l'esterno di casa sua di azzurro. Non solo: per fugare ogni dubbio ha perfino costruito una sorta di capanno in legno su cui ha affisso il nome del piccolo a caratteri cubitali.

La scelta per "dare sfogo alla creatività"

Federico Lucchetta, questo il nome del papà, ha motivato la scelta spiegando che era anche un'esigenza di artista per "dare colore alla quotidianità". Lucchetta si diletta, infatti, con l'arte: un suo quadro è appeso nella sala consiliare del municipio di Farra.

Sui social non sono mancate polemiche e critiche al gesto, in qualche modo visto come "sessista" per la scelta del colore della casa e perché fatto per un figlio maschio. Ma non è la prima volta che Lucchetta compie gesti simili. Anzi, quattro anni fa, in occasione della nascita della sua primogenita, fuori da casa sua collocò una statua di grandi dimensioni raffigurante una cicogna.