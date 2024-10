Introduzione

La grande novità di quest'anno in materia di supplenze per il personale docente è il sistema Interpello. Introdotto con l'OM 88 del 16 maggio 2024, il nuovo sistema sostituisce quello della Messa a Disposizione (Mad): non sarà più l'insegnante a candidarsi, ma sarà la scuola a pubblicare un avviso per la ricerca di un supplente. L'obiettivo è quello di facilizzare e rendere più trasparente il processo di selezione dei docenti. Ma come funziona il nuovo sistema e come ci si candida? Ecco tutti i dettagli