Incendio in fabbrica solventi a Pineto, nube visibile per chilometri

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un'azienda nella zona industriale di Pineto (Teramo), in località Scerne: secondo le prime informazioni si tratta della Kemipol, ditta che produce solventi e diluenti. Poche le informazioni al momento disponibili, ma una enorme nube di fumo nero è visibile anche a decine di chilometri di distanza. La polizia locale invita i cittadini a rimanere in casa: "Non bisognerà uscire fino a quando l'incendio della Kemipol non verrà spento", si legge. Anche nella vicina Roseto degli Abruzzi (Teramo) il Comune invita la popolazione a tenere le finestre chiuse.

Non sono stati segnalati feriti

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, con numerosi uomini e mezzi. Al momento, riferiscono i soccorritori, non risultano feriti. I dipendenti dell'azienda, viste le fiamme, avrebbero subito evacuato la struttura. Alcuni testimoni riferiscono di un'esplosione che ha preceduto le fiamme. Il rogo, si apprende, potrebbe essere partito da un muletto, con le fiamme che hanno raggiunto i solventi, per poi interessare l'intera azienda. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza le strade della zona sono state chiuse. Sul posto è subito arrivata una squadra dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) che sta effettuando prelievi di campioni di aria e di acqua di spegnimento per le successive analisi di laboratorio.