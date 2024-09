Chieti, in fiamme azienda di materie plastiche

Un grave incendio è divampato intorno alle ore 21,30 di oggi 30 settembre a Chieti Scalo. A bruciare è l'azienda Mag ma spa che si occupa di smaltimento e trattamento di rifiuti industriali e speciali in via Papa Leone XIII nella zona industriale

Un altro devastante incendio in Abruzzo. Dopo che nel pomeriggio un rogo ha distrutto la Kemipol in località Scerne di Pineto, nel teramano, questa sera un incendio è divampato alla Mag.ma Spa, in contrada San Martino di Chieti. Dice all'Adnkronos il sindaco di Chieti, Diego Ferrara: "Sono molto preoccupato, perché l'azienda produce e lavora materie plastiche. C'è il potenziale pericolo, quindi, che vengano sprigionati fumi tossici. Chiedo alla popolazione di tenere le finestre chiuse almeno per la notte. Due sono le preoccupazioni: che si possano sviluppare fumi tossici e la vicinanza della ditta ad una zona densamente popolata. Sto uscendo adesso, con la Protezione civile per raggiungere il posto".

Protezione Civile, non uscire di casa

"Attenzione, ulteriore incendio! Un altro incendio sta interessando una fabbrica a Chieti Scalo. Si invita la popolazione nell'area circostante a chiudere le finestre e a uscire dalle abitazioni solo per motivi strettamente necessari e urgenti". Lo scrive sui social la Protezione civile regionale abruzzese a proposito dell'incendio in corso in una ditta di materie plastiche nella zona industriale di Chieti Scalo. Sul posto è arrivato il sindaco, Diego Ferrara, ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Appello analogo della Protezione civile nel pomeriggio per il rogo, ancora in corso, in una ditta di solventi a Pineto (Teramo).