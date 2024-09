Treviso, professore fa 540 giorni di assenza in 3 anni: licenziato

Il professore, assunto nel 2021, non si era mai visto in aula, prima per un anno di aspettatvia poi per malattie sempre diverse. Il docente tornava a disposizione, in maniera intermittente, nei giorni di chiusura dell'istituto. Ora al suo ritorno, ha trovato la lettera di licenziamento

Assenze per malattie sempre diverse

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", subito dopo la firma del contratto a tempo indeterminato il professore ha chiesto un anno di aspettativa. Terminato il periodo di pausa, il docente è rimasto a casa per malattia anche i successivi due anni utilizzando una serie di permessi e certificati medici inviati alla dirigenza dell'istituto scolastico trevigiano. Il professore tornava a disposizione, in maniera intermittente, proprio nei giorni di chiusura dell'isituto. A destare sospetti poi il fatto che il professore abbia presentato certificati per tante malattie e non abbia attestato di avere una malattia di lungo corso e continuativa. In questo modo da tre anni l'istituto trevigiano in questione non ha mai potuto nominare nemmeno dei supplenti annuali costringendo gli studenti a cambiare continuamente insegnante in attesa che il docente in ruolo si presentasse. La commissione medica di Bari ha certificato che il professore in questione era assolutamente idoneo per il lavoro, facendogli così percepire gli stipendi pur non avendo di fatto mai insegnato ma rimanendo sempre nella sua Puglia. I giorni di assenza hanno così superato quota 540 ma l'istituto trevigiano, con l'inizio del nuovo anno scolastico ha deciso di dire basta licenziando il professore.