Femminicidio Torino, l'ex marito: "Volevamo tornare insieme"

Secondo la deposizione fornita da Abdelkader Ben Alaya, il 48enne arrestato a Torino per avere ucciso la ex moglie lunedì 23 settembre, il braccialetto antiviolenza non avrebbe dato l'allarme alla centrale perché sarebbe stato disattivato dalla vittima, Roua Nabi, in virtù della ripresa della relazione. Non convinti, gli investigatori stanno facendo altri accertamenti