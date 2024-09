Meteo, inizio settimana con piogge e temporali: le previsioni

La nuova settimana in arrivo sarà caratterizzata da una forte instabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale. Sono previste piogge e temporali da Nord a Sud, con nubifragi e locali grandinate nelle regioni settentrionali. Maltempo anche al Centro e al Sud, con possibili schiarite nel pomeriggio. Ecco le previsioni di inizio settimana ascolta articolo

Dopo un weekend soleggiato in gran parte d'Italia, con temperature gradevoli in diverse zone, torna sullo Stivale una perturbazione atlantica. A partire dalla giornata di domani, lunedì 23 settembre, si registrerà su gran parte del territorio nazionale una forte instabilità atmosferica. Sono previste piogge e temporali da Nord a Sud, con nubifragi e locali grandinate nelle regioni settentrionali. Possibili schiarite soleggiate invece sui versanti adriatici centro-meridionali, Calabria e Isole Maggiori. Ecco le previsioni meteo di lunedì 23 e martedì 24 settembre.

Lunedì 23 settembre Nord: Tempo instabile su tutte le regioni occidentali fin dal mattino, con temporali su Liguria, Piemonte e Lombardia. Possibili anche nubifragi e locali gradinate. Nel corso della giornata, la perturbazione si sposterà verso le aree a Nord-est. Le temperature massime non supereranno i 17-18°C a Torino e Aosta, mentre nelle altre città saranno tra i 22 e i 23°C. Centro: Precipitazioni sulla Toscana e sul Lazio, con temporali soprattutto sulla costa. In tarda mattinata, la perturbazione raggiungerà anche le altre regioni centrali. Il maltempo continuerà fino a sera in Lazio, Toscana e Umbria. Le temperature massime ruoteranno attorno ai 22 e 25°C. Sud: Piogge e isolati temporali al mattino in Calabria, Puglia e Basilicata. Possibili rovesci anche in Sicilia. Durante il pomeriggio, il maltempo colpirà anche le altre regioni meridionali, con possibili schiarite. Temperature massime fino a 24-25°C in molte città.

Allerta gialla in Campania La Protezione Civile della Campania ha emesso, per l'intera giornata di domani 23 settembre, un'allerta gialla per i temporali. La criticità idrogeologica, segnalata alla

luce delle valutazioni del Centro Funzionale, riguarderà prevalentemente la fascia costiera regionale. I rovesci e i temporali saranno repentini ma intensi a scala locale e potranno essere accompagnati da grandine, fulmini, raffiche di vento. Le zone

interessate, nel dettaglio, sono: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi.

Martedì 24 settembre Nord: Ancora tempo instabile soprattutto in Lombardia e nelle aree a Nord-est, con forti precipitazioni in Friuli-Venezia Giulia. Nel corso della giornata è previsto un miglioramento con possibili schiarite. Mentre a Torino le temperature massime non supereranno i 18°C, nelle altre città si registreranno massime tra i 22 e i 24°C. Centro: Pioggia al mattino su Toscana, Umbria e Lazio. Nel pomeriggio, il maltempo si concentrerà soprattutto sugli Appennini, miglioando invece nelle altre zone. Temperature massime di 19°C a L'Aquila e 25-26°C ad Ancona, Roma e Pescara. Sud: Ancora precipitazioni anche nelle regioni meridionali, in particolare su Campania e Pollino. Miglioramenti nel pomeriggio con schiarite. Temperature massime fino a 30°C a Bari e 21°C a Potenza.