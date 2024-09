Incidente stradale nel Catanese, morto 15enne e gravi altri 3 ragazzi

È accaduto questa mattina sulla Ss 288, tra il bivio di Iannarello e il territorio del comune di Ramacca. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Paternò che ha soccorso i quattro giovani, rimasti incastrati all'interno della loro automobile. Uno di loro, 15 anni, è deceduto sul colpo mentre gli altri tre sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri

Grave incidente stradale nel Catanese, dove un ragazzo di 15 anni è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti. È accaduto all'alba di questa mattina sulla Ss 288, tra il bivio di Iannarello e il territorio del comune di Ramacca. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Paternò che ha soccorso i quattro giovani, rimasti incastrati all'interno della loro automobile, uscita di strada per cause ancora da accertare. Uno dei ragazzi, 15 anni, è deceduto sul colpo mentre gli altri tre sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri dei comandi di Palagonia e Ramacca per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.