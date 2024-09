La difesa e l'accusa

Per la legale della paziente, l’avvocata Ilenia Guerrieri, la richiesta avanzata non sarebbe congrua così come la concessione delle attenuanti generiche. ‘’Da Richeldi non sono mai arrivate le scuse, non vogliamo soldi ma ci opponiamo a questa proposta di patteggiamento perché non è congrua’’ afferma la legale. I difensori hanno anche chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche". L’avvocata di Richeldi, Ilaria Barsanti, a proposito della richiesta di patteggiare aveva voluto precisare che si è trattato di una "scelta processuale consentita dal legislatore: il rito è stato scelto per evitare i tempi lunghi di un processo ordinario e i conseguenti gravi danni psicofisici e reputazionali. L'ipotesi accusatoria, peraltro già smentita dal professore non è supportata da prove e si limita a poco più di un tentato bacio, perciò la Procura ha accettato il patteggiamento con pena pecuniaria peraltro sospesa".