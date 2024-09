Investimento a Lido di Camaiore, automobilista agli arresti

Cosa è successo

Secondo quanto spiegato ieri, in tutto in ospedale sono state portate sei persone, tra loro la più grave in codice rosso al Cisanello di Pisa, le altre con ferite di varia gravità. Secondo quanto appreso sulla Mercedes viaggiava un'altra donna come passeggera che sarebbe rimasta ferita a sua volta. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, l'auto sarebbe passata a due semafori rossi: al primo incrocio tra via Italica con via Roma ha travolto due turiste tedesche ventenni e poi, al secondo incrocio, gli altri pedoni. L'auto si è poi fermata dopo aver urtato due auto: la conducente è scesa dalla macchina fino all'arrivo della polizia stradale che l'ha portata in ospedale per gli esami tossicologici risultati poi negativi.