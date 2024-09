Allerta meteo rossa in Emilia Romagna, allagamenti a Rimini. VIDEO

Il maltempo sta piegando di nuovo la Romagna. Le forti piogge che si stanno abbattendo da ieri stanno creando disagi anche nel Riminese con diverse strade allagate e il difficile deflusso dai tombini a causa delle precipitazioni. A Rimini sono state una cinquantina le chiamate ai Vigili del Fuoco da parte dei cittadini per scantinati allagati: quattro, a quanto appreso, le squadre all'opera per evadere le richieste. Interventi, poi, si sono registrati per rami pericolanti mentre risulta allagato il sottopasso di Via Firenze ed è piovuto anche all'interno del Tribunale. In provincia, a Saludecio un albero è caduto sulla carreggiata mentre nella tarda serata di ieri, come riporta sul suo profilo Facebook la sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini "si è verificato uno smottamento di fango che ha invaso la sede stradale all'incrocio tra via Tavoleto e via Morciano. Abbiamo subito allertato la nostra protezione civile, il nostro ufficio tecnico con la squadra esterna e la Provincia di Rimini perché le due strade sono di proprietà provinciale. Al momento verrà chiusa la via Morciano" .