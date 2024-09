Femminicidio Cecchettin, Turetta non sarà in aula alla prima udienza

Il ragazzo, reo confesso dell’omicidio della ex fidanzata, non comparirà in aula il 23 settembre. A dirlo è il suo legale, Giovanni Caruso, che ha anche spiegato come sia nell'interesse di Filippo Turetta che il processo si svolga nel più breve tempo possibile. Il femminicidio di Giulia Cecchettin è avvenuto l’11 novembre del 2023: per Turetta l'accusa è di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking