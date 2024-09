La settimana lavorativa appena iniziata si concluderà con una giornata nera per i trasporti. Per venerdì 20 settembre 2024 i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base hanno proclamato congiuntamente uno sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale. Nella stessa giornata, anche USB Lavoro Privato ha indetto un proprio sciopero nazionale di 24 ore. Per CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e SGB le motivazioni che hanno portato a proclamare lo sciopero sono “indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l’aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del TPL; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL”.

Le fasce orarie interessate

A Milano, scrive Atm sul suo sito, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio

A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac (anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento) e le linee bus periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bis (Bus international service). Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20

A Bologna lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Disagi previsti anche a Firenze, dove saranno possibili disservizi tutto il giorno e comunque nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali 6:30-9:30 —17:00-20:00

Anche a Napoli mezzi pubblici saranno a rischio ritardi e cancellazioni per il doppio sciopero, nazionale e locale, entrambi di 24 ore, comunica Eav. Gli orari delle corse si potranno trovare sul sito Eav contenente gli orari delle linee vesuviane, flegree, suburbane, metropolitane, della Funivia del Faito e del servizio autolinee