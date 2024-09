E-commerce, in arrivo 10mila locker di Poste Italiane e Dhl

La joint venture, Locker Italia, collocherà punti di ritiro in zone strategiche. Le due aziende promettono più sicurezza per i consumatori attraverso schermi tecnologici e intuitivi

È operativo a Roma il primo dei 10mila locker che saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale da Locker Italia, la joint venture tra Poste italiane e Dhl eCommerce. Attivi 24 ore su 24, saranno collocati in punti strategici per rendere più agile il ritiro degli acquisti online.

Locker collocati in luoghi strategici

“Locker Italia è sinonimo di innovazione tecnologica, sicurezza, diffusione dei servizi su scala nazionale, sostenibilità – ha detto Massimo Rosini, Responsabile Posta, Comunicazione e Logistica del Gruppo Poste Italiane -. Collocheremo i locker in zone centrali e commerciali delle città e aiuteremo anche i cittadini meno avvezzi a prendere confidenza con il digitale”.

Ciano (Dhl): "Più sicurezza per i consumatori"

“Questo inizio rappresenta una tappa fondamentale nella partnership tra il gruppo Dhl e Poste Italiane” ha dichiarato Pablo Ciano, Amministratore delegato di Dhl, presentando il progetto messo a punto a partire da aprile 2024. Con la joint venture dice, “stiamo introducendo un nuovo livello di convenienza e sicurezza delle spedizioni dei pacchi sia per i mittenti che per i consumatori. Il nostro obiettivo, grazie a questo network indipendente, è di diventare leader in Italia nel mercato dei provider di Locker”.