Hostess di 56 anni muore sul volo Reggio Calabria - Roma per un malore

Una hostess di 56 anni è morta ieri pomeriggio poco dopo essere salita a bordo dell'aereo di Ita Airways che da Reggio Calabria l'avrebbe dovuta riportare a Roma Fiumicino. Gabriella Cario, residente a Sabaudia e impiegata da anni come hostess per una compagnia aerea, si era sentita poco poco bene già prima all'imbarco. La donna aveva deciso comunque di salire a bordo del velivolo, ma poco dopo si è sentita nuovamente male: a quel punto è scattato l'allarme, il volo è stato bloccato e sono arrivati a bordo i sanitari ma, nonostante le manovre rianimatorie, l'hostess è deceduta in pochi minuti. Personale e passeggeri, visibilmente sotto shock, sono stati fatti scendere dall’aereo, il volo è stato sospeso e poi riprogrammato in serata.