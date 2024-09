Inchiesta Liguria, accordo per patteggiamento tra Spinelli e Procura

Dopo l'ex governatore Giovanni Toti e l'ex presidente del porto di Genova Paolo Signorini, anche l’imprenditore genovese ha deciso di concordare la pena con la procura che indaga sul caso di corruzione nella Regione. I legali di Spinelli: “Avremmo voluto affrontare il dibattimento per dimostrare la sua innocenza ma volontà primaria era preservare azienda e famiglia”

Dopo Toti e Signorini, anche Spinelli decide di patteggiare. Nell'inchiesta per corruzione che ha colpito la Regione Liguria, nell’ultimo giorno utile concesso dalla procura, anche l’imprenditore Aldo Spinelli ha concordato con la procura una pena a tre anni e due mesi e la confisca di 400 mila euro oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione. Adesso il giudice dovrà fissare una udienza. Nei giorni scorsi, in modo inatteso, anche l'ex governatore Giovanni Toti e l'ex presidente del porto di Genova Paolo Signorini avevano deciso di patteggiare.