Incendio a Milano, già una denuncia per tentata estorsione

Come riportato da alcuni quotidiani, poche ore prima che divampasse il rogo all'interno del magazzino cinese di via Cantoni era stata presentata una denuncia per tentata estorsione. La Procura di Milano, che indaga sulla vicenda per incendio doloso, effettuerà ulteriori accertamenti. Le vittime del rogo, decedute a causa delle inalazioni, sono Pan An, 24 anni, Yinjie Liu, 18 anni, e Yindan Dong, 17 anni