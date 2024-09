Il Garante della Pivacy sanziona Hera Comm, dovrà pagare 5 milioni

La decisione è arrivata in seguito a numerose segnalazioni riguardanti la conclusione di contratti non richiesti e compilati con dati inesatti e non aggiornati di clienti della società

Hera Comm dovrà pagare una sanzione da cinque milioni di euro. Lo ha deciso il Garante della Privacy che, dopo diverse segnalazioni e reclami, ha riscontrato violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre 2300 clienti nell'ambito della fornitura di energia elettrica e gas. In particolare, i reclami riguardavano la conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero, compilati con dati inesatti e non aggiornati di clienti della società, e presi arbitrariamente dagli agenti porta a porta.

Gli illeciti accertata dal Garante

L'Autorità, nel corso delle indagini, ha accertato che Hera Comm non ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate a scongiurare l'utilizzo illecito dei dati dei clienti da parte degli agenti porta a porta. Quest'ultimi, infatti, acquisivano le generalità degli interessati scattando fotografie del documento d'identità, per poi procedere a loro insaputa all'attivazione della fornitura. In alcuni casi gli agenti attivavano anche polizze assicurative, sottoscritte con firma falsa, inviate insieme ai contratti. Come se non bastasse era inadeguato anche il sistema di monitoraggio della società, che utilizzava delle telefonate di controllo per verificare la volontà del cliente, ma che nella maggior parte dei casi finiva con l'attivazione anche quando le chiamate non andavano a buon fine per l'irreperibilità della persona contattata. Nei reclami gli utenti lamentavano proprio di aver appreso dell'instaurazione del nuovo contratto solo dopo la ricezione da parte di Hera di documentazione sottoscritta con firma falsa o di comunicazioni per aggiornare lo stato di attivazione della fornitura, senza aver mai però avuto alcun contatto con la società. Alcuni reclami riguardavano anche l'inesatto o tardivo riscontro di Hera alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento privacy.

Il Garante ordina misure correttive

Il Garante quindi, oltre alla sanzione pecuniaria, ha ingiunto alla società una serie di misure correttive, tra cui l'adozione di un sistema che preveda l'interruzione del processo di contrattualizzazione in caso di mancata risposta alla telefonata di controllo; nonché l'effettuazione di verifiche preventive e audit periodici per la valutazione dell'operato delle agenzie incaricate. La società dovrà inoltre stabilire specifici tempi di conservazione dei dati, distinti per categoria e finalità di trattamento.