Lecce, beve vodka nel bagno della scuola: 14enne in coma etilico

È accaduto in provincia di Lecce. La studentessa è ora fuori pericolo, sul caso indaga la Procura dei Minori

Una 14enne è entrata in coma etilico dopo aver ingerito della vodka contenuta in una borraccia, mentre era nel bagno della scuola con delle compagne, il primo giorno di lezioni. La giovane è ricoverata all’ospedale “Panico” di Tricase, in provincia di Lecce. Potrebbe trattarsi di una sfida social finita male. Dopo il malore, le sue compagne hanno chiamato i soccorsi. Ora la ragazza è fuori pericolo, ma sul caso indaga la Procura dei Minori di Lecce.