Meteo, nuove piogge: temperature in calo anche di 10 gradi

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, più coperti sulla Sardegna con possibili piovaschi. Al pomeriggio velature in transito con qualche piovasco atteso sulla Campania; piogge diffuse sulla Sardegna. Tra serata e nottata atteso un peggioramento sulle regioni peninsulari con fenomeni anche intensi; più asciutto tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in calo al nord, stabili o in aumento al centro-sud. Massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo altrove.