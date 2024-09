Al via il Salone dell'Auto a Torino: il programma dell’edizione 2024

Quest'anno, il Salone ospiterà ben 41 case automobilistiche di fama internazionale: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, DS, EVO, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev. In piazzetta Reale e in piazza Castello, i visitatori potranno ammirare diversi prototipi di vetture che saranno anche protagoniste delle sfilate dinamiche.

Il Salone: tra innovazione e tradizione



Il Salone dell'Auto di Torino 2024 si concentrerà sulla fusione tra tradizione e innovazione. Da una parte, le esposizioni omaggeranno i grandi capolavori del design automobilistico, con vetture storiche come la Lamborghini Miura e la Ferrari Testarossa. Dall'altra, saranno presentati prototipi avveniristici come la GFG Vision 2030 Desert Raid, che rappresentano la direzione futura dell'automotive. Inoltre, in piazza San Carlo, fino al 15 settembre, sarà visitabile gratuitamente la mostra "La storia delle case automobilistiche: dagli inizi al 2024”, che racconta la storia dei 44 principali brand automobilistici. Ogni casa automobilistica sarà rappresentata da un un pannello fotografico che mostra il primo modello prodotto e l'ultimo, o quello in uscita nel 2024.



Il programma



Il programma dell’edizione 2024 del Salone si articola su tre giornate di eventi e sfilate. Il 13 settembre si aprirà con una parata di carrozze storiche, seguita dalle prime vetture del Novecento e dai prototipi più recenti. In tarda mattinata, le anteprime dei brand in esposizione saranno protagoniste di una "premiere parade", seguita da una sfilata dedicata al motorsport. Il 14 settembre sarà, invece, il giorno dedicato ai capolavori del design: le vetture più iconiche sfileranno seguite dalle Formula 1 storiche. Infine, il 15 settembre, la manifestazione si concluderà con la celebrazione delle icone del motorsport, in particolare la leggenda della Lancia Delta Integrale, con oltre 100 vetture in parata. Chiuderanno la parata i prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24