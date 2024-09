Einaudi, morto il direttore Ernesto Franco: aveva 68 anni

Lutto nel mondo dell’editoria con la morte dello scrittore e direttore generale di Einaudi, Ernesto Franco. Il 68enne era malato da tempo di tumore, le sue condizioni erano peggiorate rapidamente negli ultimi giorni. Di Franco, Einaudi ricorda "la sua autorità naturale, la sua amicizia, la capacità di ascolto e di valutare i talenti piccoli o grandi di tutti, l’allegria e l’ironia nei momenti giusti".

La carriera

In Einaudi dal 1991 come editor della saggistica, si è occupato della direzione di collane letterarie. In sette anni è diventato direttore editoriale, ruolo che ha rivestito più a lungo di tutti nella storia della casa editrice. Aveva recentemente lasciato il testimone a Paola Gallo.

Classe 1956, si è laureato in lettere all’Università di Genova, per poi lavorare per Marietti e Garzanti. Ha anche insegnato negli atenei di Genova e Siena. Studioso appassionato di cultura ispano-americana, ha curato e tradotto grandi della letteratura come Borges, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares. Nel 1999 con Vite senza fine ha vinto il Premio Viareggio. Ha pubblicato anche Isolario, Donna cometa e Storie fantastiche di isole vere.

Einaudi: "Con Franco anni di grande crescita"

“Gli anni della sua direzione sono stati anni di grande crescita, e proprio per questo particolarmente delicati – scrive Einaudi sul suo sito web -. Il suo sapiente equilibrio di timoniere ha permesso alla casa editrice di diventare il secondo marchio editoriale italiano, espandendo l’Einaudi in territori in cui non si era mai avventurata, ma senza mai dimenticare la sua storia e la sua tradizione”.

Con Franco, l’editore torinese ha vinto dieci premi Nobel in vent’anni e sei premi Strega negli ultimi quindici. Il Dg ha anche rafforzato la proposta di autori stranieri e lanciato nuove collane. "Quello di Ernesto - dice Einaudi - è stato un ciclo editoriale lungo e felice".