In casa armi e orologi di lusso contraffatti, arrestato tiktoker

In casa ritrovati una pistola rubata, 242mila euro e 96 orologi di lusso. Ferraro è stato denunciato tra le altre cose per detenzione illegale di arma da fuoco, ricettazione, riciclaggio e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ascolta articolo

Sembra la scena di un film e invece è reale. Molto attivo su TikTok e su Instagram con il profilo @deluxurywatches è stato arrestato il 43enne Domenico Ferraro a Parete, in provincia di Caserta, dalla polizia di Napoli. Durante una perquisizione, nella sua abitazione sono stati ritrovati un involucro contenente 21 proiettili calibro 9x19 parabellum, 10 proiettili calibro 6x35 e 13 proiettili calibro 7.65. Inoltre, è stata scoperta una parete di cartongesso all'interno della quale erano nascosti 120.000 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare è scattata dopo l'arresto di Ferraro, trovato in possesso di una pistola - nascosta in una scrivania - una Beretta modello 70 calibro 7x65 con caricatore inserito.

Cosa è stato sequestrato al TikToker Domenico Ferraro Al tiktoker, ritenuto un esperto di orologi di lusso, sono stati sequestrati anche 96 orologi di varie marche privi di garanzie e attestati di provenienza, per un valore stimato in circa un milione di euro. In un'altra stanza della casa sono stati trovati 122.000 euro in banconote di vario taglio, oltre a numerose garanzie, scatole con griffe di alta gamma, apparentemente false, e diverse componentistiche di orologi griffati (ghiere, quadranti, etc.) risultate contraffatte e utilizzate, presumibilmente, per la clonazione di orologi di valore.