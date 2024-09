Travolse famiglia con auto nel Bellunese, 32enne chiede patteggiamento

Angelika Hutter, la 32enne tedesca che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) travolse in auto una famiglia che camminava sul un marciapiede, causando tre vittime, ha chiesto il patteggiamento nell'udienza preliminare che si è tenuta oggi in tribunale a Belluno. La procura, rappresentata dal sostituto procuratore Simone Marcon, si è detta disponibile ad accordare il patteggiamento sulla base però di una pena non sia inferiore a 4 anni e 8 mesi. Nell'incidente Hutter causò la morte del piccolo Mattia, di neppure 2 anni, del papà del bimbo, Marco Antoniello, e della nonna materna, Maria Grazia Zuin.

Sempre nel corso dell'udienza odierna, il difensore dell'imputata ha richiesto anche un ulteriore rinvio, per poter definire l'altro procedimento penale in capo a Hutter, per le le lesioni inferte al personale sanitario durante la degenza nell'ospedale psichiatrico in cui è stata ricoverata. Il giudice ha disposto un rinvio all'8 ottobre, per avere modo di acquisire la relazione dei servizi psichiatrici che hanno seguito la trentaduenne. Presente in aula anche l'avvocato Alberto Berardi, e i rappresentanti dello Studio 3A-Valore, che ha messo a disposizione dei congiunti delle vittime i propri esperti nelle fasi delle consulenze tecniche.