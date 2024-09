Introduzione

Sull’Italia sta per arrivare un anticipo d’autunno. Un Ciclone, infatti, porterà maltempo e calo termico su gran parte del Paese. Il meteo inizierà a peggiorare da mercoledì sera: prima al Nord, a partire dalle Alpi verso le zone di pianura, poi anche al Centro e al Sud. È prevista una graduale, ma sensibile diminuzione delle temperature e precipitazioni diffuse e via via più intense, fino a temporali e mareggiate. Inoltre, sulle Alpi potrebbe arrivare la neve. Ecco le previsioni di domani, 11 settembre, e dei prossimi giorni