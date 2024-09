Donna uccisa a coltellate a Gela, il figlio si costituisce

Il primogenito 43enne avvrebbe ucciso la madre al culmine dell'ennesima lite in famiglia, per poi consegnarsi al vicino commissariato di polizia. Nel frattempo i carabinieri del Reparto territoriale di Gela, che indagano sul fatto, erano sul posto allertati dai vicini di casa

Terribile omicidio a Gela, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Un uomo ha ucciso la madre e si è poi consegnato alle forze dell'ordine confessando il delitto. La donna è Francesca Ferrigno, di 64 anni. Il figlio è Filippo Tinnirello, 43 anni, primogenito della donna che, al culmine dell'ennesima lite in famiglia, ha impugnato il coltello e ha ucciso la madre. Poi si è diretto al vicino commissariato di polizia, raccontando quanto successo. Nel frattempo i carabinieri del Reparto territoriale di Gela, che indagano sul fatto, erano già sul posto perché allertati dai vicini di casa. Nell'appartamento della tragedia i rilievi della Scientifica.