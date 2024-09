Napoli, uomo ucciso in un agguato a Scampia mentre era dal barbiere

L'omicidio avvenuto nella tarda serata di sabato 7 settembre. La vittima si chiamava Camillo Esposito, 29enne con alcuni precedenti nella fedina penale per rapina e porto d'armi abusivo. Scientifica e Squadra Mobile lavorano per ricostruire la dinamica e capire se ci sono testimoni dell'accaduto

Agguato nella tarda serata di sabato sera in via Ghisleri a Napoli, nel quartiere Scampia: Camillo Esposito, 29 anni, con precedenti per rapina e porto abusivo d'armi, è stato ucciso mentre si trovava all'interno di un salone da barbiere. Il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto sul posto attorno alle 23.

L'agguato

Secondo una primissima ricostruzione, nel salone avrebbe fatto irruzione una persona con il volto coperto e armata di pistola con cui avrebbe esploso diversi colpi contro Esposito, per poi scappare a bordo di un'auto dove c'era un complice ad aspettare. La Scientifica è intervenuta sul posto. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Squadra Mobile che procede sul caso: si procederà con l'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e si cercherà di capire se qualcuno sia stato o meno presente all'agguato.