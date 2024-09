Sciopero trasporti nel weekend, a rischio aerei e treni

Lunedì mattina, invece, si fermeranno autobus, tram e metro per uno sciopero nazionale di 8 ore, proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna

Sarà un weekend complicato per viaggiatori, turisti e pendolari per un maxi sciopero nei trasporti che coinvolgerà a cascata aerei, treni, bus e metro. Le agitazioni scatteranno oggi dalle ore 13 alle 17 quando incroceranno le braccia i piloti e gli assistenti di volo di Ita Airways aderenti alla Fit-Cisl e a Ugl Ta. Nelle stesse ore ci sarà anche la prima azione di sciopero degli equipaggi italiani di Wizzair iscritti alla Filt Cgil.

Lo sciopero dei treni

Da domenica notte sciopero nazionale del personale del gruppo Fs di 23 ore , a partire dalle ore 3:00 di domenica 8 fino alle ore 2:00 di lunedì 9 settembre. Una nota di Trenitalia fa sapere che lo sciopero "potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia". Ritardi e cancellazioni potranno verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti, e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita quindi tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e - laddove sia possibile - riprogrammare il viaggio.

Il trasporto locale

Lunedì mattina si fermeranno autobus, tram e metro per uno sciopero nazionale di 8 ore, proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto a fine 2023. I dipendenti chiedono un adeguamento salariale, che permetta di contrastare la perdita del potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma anche condizioni di lavoro più sicure. La protesta si articolerà in orari diversi a livello territoriale.