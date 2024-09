Strage Paderno, oggi al Beccaria l'udienza di convalida dell'arresto

Saranno presenti la pm della Procura della Repubblica per i minorenni, Sabrina Ditaranto, e la pm Elisa Salatino, titolari dell’inchiesta. Il ragazzo sarà sentito dalla gip Laura Margherita Pietrasanta nel carcere minorile dove il giovane si trova da dopo la confessione in cui ha parlato di un "malessere personale" ascolta articolo

È atteso per la mattinata di oggi l’interrogatorio per la convalida del fermo del 17enne arrestato per il triplice omicidio familiare a Paderno Dugnano. La pm della Procura della Repubblica per i minorenni, Sabrina Ditaranto, e la pm Elisa Salatino, titolari dell’inchiesta parteciperanno all’interrogatorio del ragazzo che sarà sentito dalla gip Laura Margherita Pietrasanta nel carcere minorile Beccaria dove il giovane si trova da dopo la confessione in cui ha parlato di un "malessere personale".

Nuovo sopralluogo nella villetta degli omicidi Ieri, intanto, è stato effettuato un nuovo sopralluogo nella villetta degli omicidi. Gli investigatori, da quanto si è saputo, hanno portato via, per analizzarlo, un computer fisso che non era stato preso quando nei giorni scorsi erano stati portati via altri dispositivi informatici. Su quello e su tutti gli altri dispositivi, tra tablet, telefoni e pc, che sono stati sequestrati, verranno effettuate le analisi, anche per cercare eventuali messaggi o ricerche on line che possano chiarire le ragioni della strage. Nelle prossime ore gli inquirenti notificheranno anche alla difesa l'atto per fissare l'inizio delle operazioni, per dare la possibilità di nominare eventuali consulenti. La stessa Procura, diretta dalla facente funzione Sabrina Ditaranto, sempre nelle prossime ore notificherà l'atto di fissazione delle autopsie. vedi anche Strage Paderno, il 17enne: "Non pensavo di arrivare a uccidere"

Il nonno: "Non abbandono mio nipote" "Non so darmi una spiegazione, sono molto dispiaciuto, non volevo uccidere". Sono le parole, riferite dall'avvocato Amedeo Rizza, che il 17enne di Paderno Dugnano, accusato della strage della famiglia, ha rivolto alle magistrate della procura per i minorenni di Milano. Lo studente è accusato di omicidio volontario pluriaggravato per aver infierito, a colpi di coltello, contro il fratellino di 12 anni, sulla madre Daniela e infine sul padre Fabio. "Soffro per la perdita di mia figlia, ma non abbandono mio nipote, voglio restare accanto a lui. Non so perché l'ha fatto, ma nonostante il dolore per queste perdite vogliamo incontrarlo al più presto". Sono le parole che il nonno materno del 17enne di Paderno Dugnano ha affidato all'avvocato Rizza. approfondimento Omicidi di Paderno, dalla festa alla confessione: cosa sappiamo