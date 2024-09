Allerta meteo per maltempo in Piemonte, crolla un ponte nel Torinese

Nella zona della Val di Susa e in Val Chisone si registrano allagamenti di strade per lo straripamento di diversi torrenti e corsi d’acqua

Piogge e nubifragi continuano a causare danni in Italia, soprattutto nel nord del Paese. All’allerta arancione preannunciata da mercoledì sera per l’area occidentale del Piemonte sono seguite importanti perturbazioni, fino all’isolamento di alcuni borghi in montagna. Nella zona della Val di Susa e in Val Chisone si registrano allagamenti di strade per lo straripamento di diversi torrenti e corsi d’acqua.

A Mattie, un piccolo comune a più di 700 metri d’altezza, è esondato il rio Gerardo. Diverse persone sono state isolate in attesa dei soccorsi alpini e dei vigili del fuoco. Grossi danni nella parte superiore del paese, all’interno della frazione Giordani, dove un masso ha travolto il ponte cittadino, facendolo crollare.

"Stanotte verso le 3 e mezza ero a letto che dormivo e l'ho sentito vibrare. Forse nel momento in cui è crollato il ponte”, racconta uno dei valsusini colpiti dall’ondata maltempo. “Ho proprio sentito il letto che vibrava per cinque, dieci minuti".

Con la rottura degli argini del rio, l’acqua ha bloccato la strada di accesso dell’agriturismo Mulino di Mattie, dove si valuta di far evacuare i 22 ospiti. Anche in borgata Combe le strade si sono trasformate in fiumi e i civili sono rimasti in stato d’emergenza.

In Val Chisone, invece, le zone più colpite riguardano Perosa Argentina, dove le forti correnti hanno portato detriti sulla provinciale 166, e Villar Perosa. Lo stesso è accaduto più a nord, verso Bussoleno: la borgata Santa Petronilla è stata isolata e la statale 24 interrotta per via degli allagamenti causati dal rio Gerardo. Mentre aumenta la conta dei danni nel piemontese, i rischi idrogeologici rimangono alti soprattutto nelle aree di montagna.