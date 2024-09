Ritardo treni Alta Velocità, convogli fermi tra Firenze e Bologna

Molti i disagi per i viaggiatori, con ripercussioni su tutta la linea Milano-Roma

A causa di un controllo tecnico a un treno sulla linea dell'alta velocità nei pressi di Firenze Castello, la circolazione è fortemente rallentata. Molti i disagi per i viaggiatori, con ripercussioni su tutta la linea Milano-Roma.

I ritardi



I treni Alta Velocità in direzione Bologna - lo rende noto Rfi sul sito dedicato alla mobilità, in un aggiornamento delle 21.45 - possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, mentre i treni Alta Velocità in direzione Firenze possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50)

• FR 9660 Napoli Centrale (16:55) - Brescia (22:23)

• FR 8526 Roma Termini (17:50) - Bolzano (22:48)

• FR 9326 Roma Termini (18:25) - Torino Porta Nuova (23:20)