Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 settembre: la rassegna stampa

Le proteste in Israele contro Netanyahu e le tensioni Tel Aviv-Washington, il caso Sangiuliano-Boccia, il voto in Germania, la strage di Paderno Dugnano, il delitto di Sharon Verzeni, i dati Istat sull'economia in Italia e i risultati delle Paralimpiadi sono tra le notizie in apertura più riprese dai maggiori giornali nazionali