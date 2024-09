Palermo, sciopero dei mezzi Amat: stop a bus e tram

Lo sciopero a Palermo

Come detto, per oggi, Amat Palermo ha indetto uno sciopero della durata di quattro ore. Nella fascia oraria tra le 10 e le 14 saranno, quindi, possibili cancellazioni di corse e disservizi sull’intera rete del trasporto pubblico operata dalla società, che coinvolgerà bus e tram.

Gli altri scioperi dei mezzi a settembre

Giorno nero per i trasporti il 9 settembre: i sindacati uniti Filt-Cgil, Filt-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno indetto uno sciopero nazionale del personale delle aziende del trasporto pubblico locale. La durata dell'astensione è di 8 ore e le modalità varieranno da città a città.

Il 20 settembre è previsto un altro stop a Palermo. Ancora una volta ad astenersi dal lavoro sarà il personale della società Amat, che si fermerà per 24 ore. Agitazione anche a Milano, dove, nella stessa giornata, ci sarà uno sciopero del gruppo Atm. Il 20 settembre i mezzi nella città meneghina saranno a rischio per 24 ore: le fasce orario garantite saranno, come sempre, pubblicate pochi giorni prima dalla società dei trasporti milanese.

Segue il 27 settembre l'astensione del trasporto pubblico a Olbia, dove la Società Arst ha proclamato uno sciopero di 8 ore (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30).