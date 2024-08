Roma, uomo trovato morto in casa: era nudo e con la testa nel frigo

Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento in via di Santa Colomba, nel quartiere Fidene. L'ipotesi è che il 65enne abbia avuto un malore

È di un uomo tedesco di 65 anni, e non di una donna come riferito in un primo momento, il corpo senza vita trovato questa mattina a Roma nudo e con la testa nel frigorifero. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che non aveva più notizie dell'amico da un paio di giorni. Così è scattato l'allarme al 112. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti del distretto di Fidene. Il cadavere del 65enne, secondo quanto si apprende, è stato trovato nudo, con la testa poggiata all'interno del frigorifero, nel proprio appartamento in via di Santa Colomba, nel quartiere romano Fidene. La casa era chiusa dell'interno e non ci sarebbero né segni di violenza, né di effrazione alla porta. Secondo una prima ispezione del cadavere, l'uomo avrebbe avuto un malore e sarebbe morto. Non è escluso che cercasse refrigerio dal caldo, aprendo il frigorifero. Sulla salma sarà disposta l'autopsia per dipanare ogni dubbio.