Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 agosto: la rassegna stampa

Le guerre in Ucraina e in Medioriente restano al centro di tutti i quotidiani, in particolare la “vendetta” di Putin che ieri ha lanciato un massiccio attacco contro 15 regioni ucraine come risposta all’invasione ucraina del Kursk. Spazio poi alla scomparsa di Eriksson, allenatore morto ieri a 76 anni dopo una lunga malattia. Poi il calcio con le partite di ieri che hanno chiuso la seconda giornata di campionato: vittoria della Juve sul Verona che porta i bianconeri da soli in vetta alla classifica