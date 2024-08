Caserta, il badante Mario Eutizia conferma gli omicidi al gip

Mario Eutizia, il 48enne accusato di aver ucciso 4 anziani di cui era il badante, ha confermato gli omicidi davanti al giudice per le indagini preliminari, Alessandra Grammatica. L'uomo, che attualmente si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha ribadito di aver ucciso “per compassione e pietà” le vittime che, gravemente malate, assisteva in qualità di badante. Eutizia, che si è presentato oggi davanti al gip del tribunale per l'udienza di convalida del fermo, non ha aggiunto ulteriori dettagli sugli episodi.

L'omicidio plurimo

Eutizia, accompagnato in aula dagli avvocati Gennaro Romano e Antonio Daniele, ha garantito la massima disponibilità a continuare a collaborare: "Se dovesse venirmi in mente qualche altro altro particolare lo rivelerò subito alla Procura", ha detto. Nelle prossime ore il gip deciderà se disporre il carcere per l'indagato o metterlo ai domiciliari in qualche struttura che possa curarlo e seguirlo maggiormente rispetto a quanto avviene in carcere. Il 48enne è affetto da diabete e da altre patologie.