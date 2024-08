Sora, capogruppo FdI dà uno schiaffo a un ragazzo. Poi la pace. VIDEO

Un’accesa discussione sfociata in aggressione. I protagonisti sono l’avvocato Federico Altobelli, consigliere comunale di minoranza a Sora (Frosinone) e capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, e Filippo Mosticone, segretario locale di Gioventù Nazionale e componente dell'associazione Sorani Fuorisede. La discussione è avvenuta la notte del 21 agosto al termine di un'iniziativa musicale dell'associazione. Il video della discussione ha presto fatto il giro del web: si vede l’avvocato, in maglietta e pantaloncini neri, che si gira e compie alcuni passi verso il giovane riccio in maglietta bianca. "Tu mia hai rotto i co....", gli dice e lo colpisce con uno schiaffo. Mosticone, incredulo, non reagisce e si limita a rispondere: "Ma come ti permetti?". A condividere su X il video della lite è anche il Consigliere Regionale del Lazio di Italia Viva Luciano Nobili che commenta: “Un fatto gravissimo”. Poi, la sera successiva, i due hanno fatto pace, con tanto di foto e stretta di mano pubblicata sul profilo social dell’esponente di Fratelli d’Italia.

La lite in piazza

L’avvocato, che in un primo momento, come affermato dal giovane segretario Mosticone, non si è scusato per l’aggressione pubblica, si è giustificato parlando di gesto dovuto all’esasperazione. Per Federico Altobelli il parco Valente, il luogo in cui è avvenuto l'episodio, è diventato invivibile per tutta la popolazione della zona a causa dei rumori. "Venti secondi decontestualizzati - ha dichiarato in riferimento al video che lo ritrae mentre dà uno schiaffo al collega di Gioventù Nazionale - preceduti da una telefonata al 112 con la richiesta di intervenire per far cessare gli schiamazzi alle 4 del mattino dopo una nottata in bianco". L’avvocato ha anche specificato che prima di perdere le staffe "c'erano stati ben 4 episodi di provocazione, fatti da uno dei giovani che mi ha insultato ripetutamente".