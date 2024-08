Torino, nuovo studio conferma data Sacra Sindone a 2mila anni fa

La ricerca

È di alcuni ricercatori italiani il nuovo studio che confermerebbe la datazione della sacra sindone all’epoca in cui visse Gesù. La ricerca è stata effettuata con la tecnica di raggi X ad ampio angolo (WAXS) che misura l’invecchiamento naturale della cellulosa di lino, convertendolo in tempo trascorso dalla produzione. Sulla base dei risultati ottenuti, i ricercatori hanno stabilito che la Sindone sarebbe stata conservata a circa 23 gradi e con un’umidità relativa del 55% per 13 secoli prima di giungere in Europa. I ricercatori hanno poi confrontato la scomposizione della cellulosa presente nel sudario con quella di altri tessuti di lino rinvenuti in Israele intorno al primo secolo, constatando la compatibilità dei risultati.