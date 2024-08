Incidente sul lavoro a Monza, morto operaio di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni, impiegato come operaio nell'azienda Corioni di Monza, è morto dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti. La Corioni s.r.l. si occupa di servizi ambientali e l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto poco prima delle 16, nella sede di via Comunale per Cinisello. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della questura di Monza.