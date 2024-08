Omicidio-suicidio a Torino, 80enne spara alla moglie e poi si uccide

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale di Rivoli, dove è poi morta successivamente

E' morta la donna che era stata raggiunta da due colpi di pistola sparati dal marito questa mattina a Collegno vicino alla piazza del Comune. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, 80enne, armato di pistola a tamburo, irregolarmente detenuta, ha sparato alla moglie, coetanea, ferendola gravemente. Poi si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale di Rivoli, dove è poi morta successivamente. I due vivevano poco distante ed erano giunti a piedi in piazza. La tragedia pare sia riconducibile a questioni familiari, ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Collegno e Rivoli con il supporto di personale della Sis e della omicidi del Nucleo investigativo.