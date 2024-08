Castello Cerimonie, Imma Polese in yatch tra ostriche e champagne

Donna Imma Polese, protagonista della serie di Real Time “Il Castello delle Cerimonie” ha pubblicato a Ferragosto un post su TikTok che la ritre in barca, in compagnia del marito Matteo, mentre festeggiano con crudité e champagne. "Questo è solo l'antipasto, penso che ti basta», dice la boss delle cerimonie rivolgendosi al consorte. Ovviamente il post ha collezionato, in poche ore, oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni, ma non sono certo mancate le polemiche. «Ma non stavano in bancarotta?" commentano in molti sottolineando che "dicevano che gli avevano sequestrato tutto".

I guai giudiziari

La pioggia di critiche è stata così forte da portarli a chiudere la sezione commenti. Eppure per la famiglia Polese le feste in barca sono sempre stata una tradizione, come raccontato da loro stessi in alcune puntate delle prime stagioni della serie tv che li ha visti protagonisti. Il problema è che nel febbraio scorso il Grand Hotel La Sonrisa - enorme villa per ricevimenti di Sant'Antonio Abate ribattezzata appunto "Il castello delle cerimonie" - era stata confiscata per abusivisimo. Secondo i magistrati sull'area era stata effettuata una lottizzazione abusiva. I dipendenti erano scesi in piazza per chiedere che la struttura continuasse a funzionare per preservare il posto di lavoro.