Giovane trovato morto in Val Pusteria, non è escluso l'omicidio

È giallo per il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane nella zona di Vandoies, in Val Pusteria, in Alto Adige. Gli inquirenti giunti sul posto sospettano una morte violenta e stanno quindi vagliando tutte le ipotesi: non è escluso anche l'omicidio. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri che stanno controllando la zona di Terento, non distante dal luogo del ritrovamento. Stando alle prime informazioni il giovane era un altoatesino originario della zona di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Il suo corpo è stato trovato dal soccorso alpino della guardia di finanza in una zona di alpeggio a circa 1.600 metri di altitudine nei pressi della malga Raffalt, vicino alla sua auto parcheggiata.