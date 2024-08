Introduzione

Nelle ultime settimane, l'Italia è stata travolta da un caldo record, con temperature che hanno raggiunto picchi oltre i 39-40°C in diverse aree, in particolare al Centro-Sud. L'anticiclone africano, conosciuto come Caronte, ha mantenuto il Paese in una morsa di afa opprimente, lasciando gli italiani in attesa di un po' di refrigerio. Tuttavia, sembra che una tregua sia finalmente all'orizzonte. Una depressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale promette di portare temporali e, soprattutto, un significativo calo delle temperature. Ma quando e dove si sentirà finalmente un sollievo dall'afa? Ecco cosa riserva il meteo per i prossimi giorni.