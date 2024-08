Bari, rivolta nel carcere, infermiere in ostaggio, picchiato agente

Rivolta nella seconda sezione del carcere di Bari dove sono reclusi circa 80 detenuti per reati comuni alcuni dei quali affetti da patologie anche di natura psichiatrica. Lo comunicano, in due distinti comunicati, i sindacati della polizia penitenziaria Osapp e Spp. "Al momento risulterebbe il ferimento di un poliziotto penitenziario e il sequestro da parte dei detenuti di una infermiera. Al carcere stanno affluendo dall'esterno Poliziotti penitenziari liberi dal servizio. Si ha il motivato timore che la situazione del carcere di Bari in cui sono allocati detenuti anche appartenenti alle famiglie criminali del territorio possa degenerare ulteriormente ovvero la rivolta in corso possa servire da innesco per altre realtà penitenziarie pugliesi anch'esse in precarie condizioni di organico e di vivibilità", afferma il segretario generale dell'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria Leo Beneduci.

Non si conoscono ancora le motivazioni

Il Sappe, sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, fa sapere che durante la rivolta un agente di polizia penitenziaria è rimasto ferito, mentre l'infermiera in servizio nell'istituto di pena sarebbe stata sequestrata per qualche minuto e poi rilasciata. Non sono chiari i motivi alla base della accesa protesta dei detenuti. "Si tratta della stessa sezione da cui nei giorni scorsi un detenuto di nazionalità straniera ha provato a fuggire", dichiara Federico Pilagatti, segretario del Sappe, evidenziando che "le notizie in nostro possesso sono frammentarie perché la rivolta è in corso". "Bisogna far cessare la violenza in carcere applicando le leggi - prosegue il sindacalista - e i detenuti che compiono questi atti vanno non solo trasferiti lì dove non c'è sovraffollamento ma anche sottoposti a un regime carcerario duro".